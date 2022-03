Başkan Kılınç'tan Kadınlar Günü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kadınların, toplumsal hayattın her evresinde önemli işlerin mimarı olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, Türk kadınının da gelişen ve büyüyen Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Kadınları gelecek nesillerin mimarları olduğunu da belirten Başkan Kılınç, "Dinimizin cenneti ayaklarının altına serdiği kadınlarımız, hayatın her anında her zaman başrolde yer almaktadır. Fedakarlıkları ve nezaketleriyle toplumumuzun denge unsuru da olan kadınlarımız, bu vatan ve millet için canını feda etmeye hazır nesilleri de yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. Adıyaman Belediyesi olarak kadınlarımıza destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her alanda eğitimli ve becerikli bir kadının, geleceğini daha sağlam temeller üzerine oturtulmasında önemli bir potansiyel güç oluşturacağının bilinciyle hareket ederek, kadın ve gençlik merkezlerimiz ile toplumsal gelişim merkezimiz kanalıyla açtığımız kurslarda kadınlarımızın eğitiminde ciddi bir misyon üstleniyoruz. Ayrıca yine kadınlarımıza yönelik çeşitli uygulamalara ve kadın danışma merkezimiz ile tüm kadınlarımızın sorununa çözüm aramaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, inancımızın ve kültürümüzün bir gereği olarak baş tacımız olan tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

