Ortaokul öğrencileri Adıyaman’ı dört spor dalında temsil edecek

Adıyaman’ın Kahta İlçesinde Şehit Murat Toprak Ortaokulu, sportif müsabakalarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

Sportif müsabakalarda başarı üstüne başarı kazanan Şehit Murat Toprak Ortaokulu Judo, güreş, atletizm ve Kick Boks spor dallarında Türkiye finallerine sporcu yetiştiren Şehit Murat Toprak Ortaokulu, Adıyaman’ı dört spor dalında temsil etme hakkı kazandı.

20202022 yılının Güneydoğu bölgesinde en başarılı okul olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Şehit Murat Toprak Ortaokulu, grup birincisi olarak Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazandı.

Şehit Murat Toprak Ortaokulu Müdürü okul müdürü Erdal Korkut öğrencilerimizin akademik başarısının yanında sportif, kültürel sanatsal etkinliklerdeki başarısının önemine dikkat çekerek, ”Her öğrencimize ilgi ve yetenekleri ölçüsünde dokunmaya gayret gösteriyoruz ve bu şekilde özgüvenli başarma duygusu tadan bireyler yetiştirmeye gayret ediyoruz dedi. Turnuvalarda ilçemizi ve İlimizi Başarı ile temsil eden öğrencilerimizi ve öğretmenlerimize tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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