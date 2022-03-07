Terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

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Adıyaman'da PKK terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında PKK terör örgütüne üye olduğu iddia edilen M.K. ve H.G. isimli şahsa yönelik çalışma başlatıldı. Her iki şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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