Polisin şehit olduğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Adıyaman’da 1 polisin şehit olduğu ve 1 vatandaşın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Kahta ilçesi Fatih Mahallesi 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Caddesi üzerinde Adliye Sarayı yakınlarında maddi hasarlı bir kaza meydana gelmiş ve kaza yerine polis memurları Ferhat Kantarcı (41) ile Eyüp Saz (26) intikal etmişti. Polis memurları minibüsün şarampole yuvarlandığı kaza yerinde inceleme yaptıkları sırada Mehmet R.D. idaresindeki 02 RA 722 plakalı otomobil hızla polislerin ve vatandaşların arasına dalmıştı. Yaşanan feci kazada yaralanan polis memurları Eyüp Saz ve Ferhat Kantarcı ile Ahmet Balıkçı (51), Hüseyin Kavak (30) ve Yasin Kavak adlı vatandaşlar Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan polis memuru Eyüp Saz ile vatandaşlardan Ahmet Balıkçı hayatını kaybetmişti. Otomobilin polislerin ve vatandaşların arasına daldığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.