Adıyaman'da PKK üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK üyelerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.K. ve H.G., gözaltına alındı. 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-03-07 21:54:31



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