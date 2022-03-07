Polisin `dur´ ihtarına uymayan şüpheli motosikleti bırakıp kaçtı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, polis ekiplerinin `dur´ ihtarına uymayan şüpheli, motosikleti terk ederek kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri, 33 AHM 19 plakalı motosiklet sürücüsüne `dur´ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü motosikletiyle kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin takip ettiği şüpheli, motosikleri terk ederek yaya olarak kaçışını sürdürdü. Polis tarafından yapılan incelemede motosikletin trafikten men olduğunu öğrenildi. polis, şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-03-07 23:22:33



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