Kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Gerger ilçesi Yenibardak köyü Hopan Mezrasında bulunan Birake Kayalıklarında meydana geldi. Bölgede otlayan keçi çıktığı kayalıklardan geri inemedi. Keçinin sahibi Mehmet Can Azad ve köylüler keçiyi indirmek istedi ancak başarılı olamadı.

Keçiyi kurtarması için 112 acil çağrı merkezi aranarak AFAD ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler halatlar ile keçinin bulunduğu yere inerek keçiyi bulunduğu yerden kurtardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.