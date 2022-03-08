Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin motor kısmına gizlenmiş 439 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine takibe aldıkları otomobili durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada aracın motor kısmına gizlenmiş 439 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. ve E.Ç. tutuklandı, S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Mustafa ÖNDOĞAN

2022-03-08 11:30:51



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