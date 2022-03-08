Kadın polisler KADES’i tanıttı

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde KADES’i tanıttı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından Demokrasi Parkı’na stant açıldı. Kadın polisler 8 Mart Kadınlar Gününde kadınlara karanfil dağıtarak, Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı. KADES ile ilgili broşürleri kadınlara dağıtan polisler, uygulamanın özelliklerinden bahsetti.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının cep telefonlarına yüklenmesi ve kullanımıyla ilgili bilgiler verdi.

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