Eşini sokak ortasında öldüren koca: Amacım korkutmaktı (2)

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TUTUKLANDI

Adıyaman'da boşanma aşamasındaki eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup, öldüren Zeynal Yücel (50), çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) -DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-03-08 13:29:01



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