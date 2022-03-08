Eşini sokak ortasında öldüren koca: Amacım korkutmaktı (3)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Adıyaman´da boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynal Yücel'in av tüfeği ile başından vurup öldürdüğü Remziye Yücel için çalıştığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene; Yücel'in çalışma arkadaşları ve yakınlarının yanı sıra Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan katıldı. Remziye Yücel'in cenazesi. okunan duaların ardından götürüldüğü Yeni Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-03-08 14:30:42



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