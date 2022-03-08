Adıyaman'da tek katlı ev yandı

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Sercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev, kullanılamaz hale geldi.

İmamağa Mahallesi´nde, Hüseyin Yener´e ait olan tek katlı evde, öğleden sonra yangın başladı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, ekipler de çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR

2022-03-08 15:37:33



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