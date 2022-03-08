Kadınlar tarihi mekanda yoga yaptı

Adıyaman’da, 8 Mart Dünya Kadınları Günü’nde kadınlar yoga yaptı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bayan personelleri ve sporcu velileri Kommagene Krallığının 5 büyük yerleşim yerinden biri olan tarihi Perre Antik Kenti Nekropol alanında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında yoga yaptı.

Tarihi bir mekanda yoga yapma ayrıcalığını yaşayan sporcu velileri, “Huzurlu bir seans ile gerçekten zihnimiz ve bedenimiz huzurla doldu” dedi.

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