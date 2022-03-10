Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzdaydı

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Adıyaman’ın yüksek rakımlı ilçe ve yerleşim yerlerine kar yağdı. Karayolları ekipleri ulaşımın aksamaması için gece boyu çalışmalarını sürdürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün şiddetli yağış uyarısı yaptığı Adıyaman kent merkezine yağmur yağarken, yüksek rakımlı bölgelere kar yağdı. Çelikhan ve Sincik ilçe merkezlerinin yanı sıra Tut, Gerger’in yüksek bölgelerine kar yağdı.

MalatyaÇelikhan karayolu üzerinde karayolları ekipleri gece boyu mesaideydi. Ekipler tipi ve kar nedeniyle yolların kapanmaması için çalıştı. Kar kalınlığının 15 santime ulaştığı öğrenilirken, kar yağışının yerini karla karışık yağmura bıraktığı öğrenildi.

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