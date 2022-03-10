Servis araçları denetlendi

Adıyaman’da ekipler S Plakalı araçlara yönelik denetim yaptı.

Adıyaman Belediyesi Trafik Zabıta Amirliği ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından denetim yapıldı. Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü karşısında servis araçlarına yönelik denetim yaptı.

Özellikle S plakalı araçlar üzerinde denetimini yoğunlaştıran ekipler, araçların güzergah belgeleri ve araçta bulunması gereken araç ve gereçlerle ilgili denetim yaptı. Ekipler denetimlerde eksik evrağı olan sürücüleri uyardı.

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