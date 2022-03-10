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Adıyaman’da, hakkında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.Ö., isimli şahı yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıs, burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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