Antepfıstığı yetiştiricilerine eğitim verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antepfıstığı yetiştiricilerine eğitim verildi

İHA

Adıyaman'da Antepfıstığı yetiştiricilerine sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlıları konuları hakkında eğitim verildi.

Antepfıstığı yetiştiricilerine eğitim verildi

Adıyaman’da Antepfıstığı yetiştiricilerine sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlıları konuları hakkında eğitim verildi.
Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitime üreticiler ve müdürlük yöneticileri katıldı.
Antepfıstığı yetiştiriciliği, sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlıları konuları hakkında düzenlenen eğitimin moderatörlüğünü Ziraat Mühendisi Ahmet Uçar yaparken, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Dr. Yasemin Bengü Şahan ile Mehmet Uzun eğitim verdi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Kaygusuz, ilçe müdürleri ve personeller de eğitime katıldı.
Eğitimde Antepfıstığı üreticileri gerek sahada gerekse pazarda karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi alındı.
Eğitimin öncesinde konuşan İl Müdürü Nurettin Kıyas, Antepfıstığı üreticilerinin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve bu konular hakkında bire bir ilgilenmek için Antepfıstığı grubunu oluşturduklarını, Antepfıstığı ile ilgili projeler ürettiklerini bundan sonra da projeler üretmeye devam edeceklerini açıkladı.
Adıyaman İl Özel İdaresinin finansman desteği ile İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Adıyaman İlinde Antepfıstığı Kalite ve Verim Artışı ile Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Projesi kapsamında; Anteptepfıstığı Dal Güvesi (Kermania pistacella) zararlısı ile biyoteknik mücadelede kullanılmak üzere Funnel tipi tuzaklar ile feramonları çiftçilere dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Ayakkabı hırsızları kameralara yakalandı
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Samsatlı Lukianos konulu söyleşi düzenlendi
YEREL HABERLER Samsatlı Lukianos konulu söyleşi düzenlendi
Servis araçları denetlendi
YEREL HABERLER Servis araçları denetlendi
Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzdaydı
YEREL HABERLER Ekipler gece boyu karayollarında teyakkuzdaydı
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kar yağışı
YEREL HABERLER Adıyaman’ın Sincik ilçesinde kar yağışı
Adıyaman FK, kendi evinde Ankara Spor’a yenildi
YEREL HABERLER Adıyaman FK, kendi evinde Ankara Spor’a yenildi
Adıyaman Belediyesi her mahalleye ‘Muhtar Evi' yapacak
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi her mahalleye ‘Muhtar Evi' ...
Adıyaman’da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi
YEREL HABERLER Adıyaman’da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok ...
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
AK Partide vefa buluşmaları sürüyor
YEREL HABERLER AK Partide vefa buluşmaları sürüyor
İkamet yangını korkuttu
YEREL HABERLER İkamet yangını korkuttu
Otomobil küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil küçük çocuğa çarptı: 1 yaralı
Uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ele geçirildi
Alkuş, ‘Vefa Buluşmasında’ konuştu
YEREL HABERLER Alkuş, ‘Vefa Buluşmasında’ konuştu
Başkan Dağtekin Medeniyet Sohbetleri’nde konuştu
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin Medeniyet Sohbetleri’nde konuştu
Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kahta'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Adıyaman’da kaza 1 ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da kaza 1 ağır 4 yaralı
Besni'de robotik kodlama atölyeleri açıldı
YEREL HABERLER Besni'de robotik kodlama atölyeleri açıldı
Besnili kadınlar aile destek merkezi ile meslek öğreniyor
YEREL HABERLER Besnili kadınlar aile destek merkezi ile meslek ...
Hastane yolu yenileniyor
YEREL HABERLER Hastane yolu yenileniyor
Başkan Kılınç, kadın personelin gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, kadın personelin gününü kutladı
Milletvekili Tutdere, kadınlar gününü kutladı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, kadınlar gününü kutladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.