Adıyaman´da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

Mahir ALANSercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen öğrenci servisi minibüsünde sürücü ile 9 öğrenci yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde AdıyamanÇelikhan yolunun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan Süleyman Sert yönetimindeki 02 AAE 948 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan öğrencileri çıkardı. Yaralı 9 öğrenci ve sürücü Sert, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR
2022-03-11 10:53:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.