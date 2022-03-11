Adıyaman´da öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALANSercan SAKAR/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak şarampole devrilen öğrenci servisi minibüsünde sürücü ile 9 öğrenci yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde AdıyamanÇelikhan yolunun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan Süleyman Sert yönetimindeki 02 AAE 948 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan öğrencileri çıkardı. Yaralı 9 öğrenci ve sürücü Sert, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN-Sercan SAKAR

2022-03-11 10:53:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.