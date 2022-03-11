Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşının kabulü kutlandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşının Kabulünün 101. yılı ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Programı düzenlendi.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü dolayısıyla Gölbaşı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen İstiklal Marşının Kabulünün 101. yılı kutlanırken Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ise anıldı.

Gölbaşı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanıp sergilenen kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin seslendirmiş olduğu şiirler ile tiyatro gösterisi, günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmaların ardından okullararası güzel okuma temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye takdimi ile devam etti.

Programa Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Oruç, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Nazif Bol , AK Parti ilçe Başkanı Hakan Toydaş, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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