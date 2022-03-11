Adıyaman’da kar yağışı başladı

Adıyaman’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kent merkezinde de başladı.

Üç günden beri kent merkezinde etkili olan yağmur yerini kara bıraktı. Adıyaman’ın yüksek rakımlı bölgelerine yağan kar, kent merkezine de düşmeye başladı. Öğle saatlerinde başlayan kar nedeniyle yer beyaza büründü.

Meteorolojinin bir hafta önce şiddetli yağmur ve ardından kar uyarısı yaptığı Adıyaman’da kar lapa lapa yağmaya başladı. Kent merkezinin yüksek yerleri tamamen beyaza büründü. Son 22 yılın en sert kışını yaşayan Adıyaman’da Mart ayında yağan kar, su kaynaklarında artışa neden olduğu öğrenildi.

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