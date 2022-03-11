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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılınç'tan İstiklal Marşı'nın kabulü mesajı

İHA

Başkan Kılınç'tan İstiklal Marşı'nın kabulü mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'nci yıldönümünü kutlayarak, “Özgürlüğümüzün timsali olan İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümü kutlu olsun. 12 Mart 1921 günü üstad Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan milli marşımız, kabulünden sonra dalga dalga yurdun dört bir yanına yayılarak, en zor ve çetin dönemlerde bile milletimize ilham kaynağı olmuştur. Ömrünü vatana, millete adayan milli şairimizin yazdığı İstiklal Marşımız da, sahip olduğumuz diğer bütün değerler gibi bağımsızlık mücadelemizin izlerini taşımaktadır. Bu duygularla İstiklal Marşımızın kabulünün 101. yıldönümünü ve milli marşımızın yazarı Üstad Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan Kılınç ayrıca, her yıl milli eğitim il müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü konusunda öğrenciler arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de Adıyaman Belediyesi olarak çeşitli hediyeler vereceklerini söyledi.

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