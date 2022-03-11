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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitede İstiklal Marşı'nın kabulü programı düzenlendi

İHA

Üniversitede İstiklal Marşı'nın kabulü programı düzenlendi

Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Belediyesi işbirliğinde milli ve manevi değerlerimiz açısından İstiklal Marşı programı düzenlendi.
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karabulut’un konuşmacı olarak katıldığı rektörlük konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Adıyaman Esnaf Kefalet Kredi Kooperatif Odası Başkanı Abuzer Aslantürk, Baro Başkanı Bilal Doğan, kurum amirleri, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.
Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan konferansta Prof. Dr. Mustafa Karabulut, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, İstiklal Marşı’nın kabul edilme aşaması ve İstiklal Marşı’nın öneminden bahsetti.
Prof. Dr. Karabulut konuşmasında, “Türk devlet anlayışında ve yapısında istiklalin sembolü olan bayrak, milletin namusu, din ve vicdan özgürlüğüdür. İstiklal Marşı’nda hilal, bayrak ve sancak kavramları birbirini bütünleyen bir manada kullanılır. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nın ilk dörtlüğünde al sancak ifadesiyle bayraktan söz eder. Türk bayrağı al rengiyle sönmeyen bir alev hissi oluşturur. Bu alev sonsuza kadar sönmeyecektir.
Kısaca söylemek gerekirse Mehmet Akif Ersoy bir şahsiyetti. Kur'an’ı kendisine rehber edinen Mehmet Akif Ersoy’un eserlerinde de Kur'an’ı Kerim’den izler yer alır. O, Kuranlı ev, pehlivanlı mahalle ve deneysel bilimli okulu eserlerinde merkeze oturtmuştur. Onun şahsiyetine Kur'an yön vermiştir. Ona göre tek çare Kur'an’dır. Kur'an’ın rehber olması gerektiğini söyler ve politikasını Kur'an ve hadislere göre şekillendirir. İstiklal Marşımızı yazarken de Kur'anı Kerim'den etkilenmiş ve bazı mısralarda Allah'ın emirlerini vurgulamıştır” dedi.
Konferansın ardından Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ayça Avcı, Doç. Dr. Selin Oyan ve konservatuvar öğrencisi Bergen Göksu tarafından al sancağım ve 12 Mart şarkısı adlı eserlerin seslendirildiği müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Dinletinin ardından protokol üyeleri tarafından Prof. Dr. Mustafa Karabulut, Doç. Dr. Ayça Avcı, Doç. Dr. Selin Oyan ve Bergen Göksu’ya teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

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