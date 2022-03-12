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Kaçak yapı ihbarı için gittiler kaçak kazı çıktı Kaçak kazı yapanların yakalanmamak için ilginç yöntemi Kazı yapılan mezar odasının girişinde ‘Kimyasal Atık Yakma Yeri’ tabelası

İHA

Kaçak yapı ihbarı için gittiler kaçak kazı çıktı Kaçak kazı yapanların yakalanmamak için ilginç yöntemi Kazı yapılan mezar odasının girişinde ‘Kimyasal Atık Yakma Yeri’ tabelası

Kaçak yapı ihbarına giden ekipler, kültür varlıklarından kaçak kazıyla karşılaştı. Kazı yapılan kaya mezarın girişinde ki ‘Kimyasal Atık Yakma Yeri’ tabelası ise ekipleri şaşkına çevirdi.
Orman İşletme Müdürlüğü’nden 49 yıllığına kiralanan araziye betonarme yapı yapıldığı ihbarını alan Jandarma, Orman İşletme ve Müze Müdürlüğü ekipleri Karadağ’daki belirtilen adrese harekete etti.
Ağaçlandırmak için kiralanan araziye gelindiğinde, kaçak kazı ile karşılaşan ekipler şaşkına döndü. Aynı arazi içerisinde ne zaman kazıldığı belli olmayan 5 ayrı yerde kaçak kazı yapıldığı ekipler tarafından tespit edildi.
Kazı yapılan Roma Dönemine ait olan ve içerisinde 3 mezarın bulunduğu kaya mezarın girişindeki ‘Kimyasal Atık Yakma Yeri’ yazılı tabela ekiplerin dikkatini çekti. Tabelanın, kaçak kazı yapan kişiler tarafından yazıldığı ve vatandaşların bölgeye yaklaşmaması için yazıldığı tahmin ediliyor. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve ekipler kaya mezar içerisine girerek, mezarları inceledi.
Kaya mezarın hemen yanında bulunan ve yaklaşık 20 tonluk su sarnıcının içine bakan ekipler, kaçak kazıda kullanılan kürek, keser ve murcun hala içinde olduğunu fark etti. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kazı yapılan yerde çalışma yaptı. Kazıların kimler tarafından yapıldığı araştırılıyor.
Arazide incelemede bulunan ekipler arazi içerisine betonarme tuvalet yaptığı tespit etti. Jandarma, Orman İşletme ve Müze Müdürlüğü yaptıkları inceleme sonrasında tutanak tutarak, hem kaçak yapı hem de kaçak kazıdan adli ve idari işlem başlatıldı.
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kireç taşından yapılmış kaya mezarı içerisinde 3 adet mezarın olduğunu ve kaçak kazı yapan kişilerin vatandaşları uzaklaştırmak için ilginç bir yöntem deneyerek ‘Kimyasal Atık Yakma Yeri’ yazılı tabela astıklarını söyledi.
Mehmet Alkan, “Tabelada ‘Kimyasal Atık Yakma Yeri’ diye söylenmiş fakat burada herhangi bir kimyasalın yakıldığı ile ilgili herhangi bir bulgu yok. Büyük ihtimal buradan insanları uzak tutmaya çalışmışlar. Oradan da çeşitli kazılar yapmaya çalışmışlar. Tarihi, taşınmaz kültür varlıklarına çok ciddi derecede zarar vermişler. Bu oda mezar Perre Antik Kent Nekropol alanında ki kaya mezarlarla benzer olmakla birlikte, Roma Dönemiyle tarihlenmektedir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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