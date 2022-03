Başkan Dağtekin Ormaniçi köylüleriyle bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve parti teşkilatı köy ziyaretlerine devam ediyor.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Veysel Akyol, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Genel Meclis Üyesi Hamza Hamza Çelenk ve teşkilat mensuplarıyla Ormaniçi (Alğan) köyünü ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin burada Köy Muhtarı Ramazan Sever ve köy sakinleriyle bir araya gelerek, köyün sorun ve taleplerine yönelik istişareler bulundu.

Mevsim şartları ne olursa olsun, imkanlar el verdiği sürece köy ziyaretlerine devam ettiklerini, milletvekilleri ile birlikte hemen hemen tüm köyleri ziyaret ettiklerini kaydeden Başkan Dağtekin, “Bugün teşkilatımızla birlikte Ormaniçi köyünde kıymetli muhtarımız ve köy halkıyla bir araya geldik. Kar yağışının başlamasıyla Allah’ın rahmetiyle bu ziyaretimiz daha bir anlam kazandı. İstedik ki, hem kendilerinin sorunlarını dinlemek hem de hayır dualarını almak. Elbette jeopolitik olarak Ormaniçi gibi köylerimizle diğer ova köylerimiz arasında ihtiyaçlar ve talepler noktasının yanı sıra geçim standartları farklı olabiliyor. İnşallah tüm köylerimizde olduğu gibi Ormaniçi köyümüzde de sorunları çözme gayretinde olacağız. Bu vesile ile bizleri Ormaniçi köyü hemşerilerimizle buluşturan muhtarımız Ramazan Sever’e teşekkür ediyorum. Bu soğuk havada sıcacık muhabbetleri ile gönlümüzü ısıtan hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise AK Parti olarak mahalle ve köy ayrımı yapmadan Adıyaman’ın her bir köşesine hizmet ettiklerini belirterek, “ Nasıl ki belediyelerimiz hizmetlerine devam ediyor, köylerimizde de İl Özel İdaresi tarafından hizmetlerimize devam ediyoruz. İl Özel İdaresinin karar merciinde yer alan Merkez ilçe İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Can Erdoğan ve il genel meclis üyelerimizde aramızda bulunuyor. Köyümüzün yol, su altyapı gibi tüm ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda sosyoekonomisine direkt etki edecek çalışmalar üzerinde duruyoruz” dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ise 2021 yılı içerisinde yapılan program çerçevesinde birçok köyün hem altyapı hem de üst yapı sorunlarını gidermiş oldukları ifade ederek “2022 yılı programımızı da hazırlamış bulunmaktayız. İl Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız, ilçe başkanlarımızın bizlere olan desteği ve İl Genel Meclis Üyelerimizin gayretiyle inşallah İl Özel İdare Genel Sekreterliğince bu yılı da verimli bir şekilde geçireceğiz. Ormaniçi köyümüzde de sorunları vakitlice belirleyip sorunların en hızlı bir şekilde çözülmesi çabası içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Köy sakinleri ise bugüne kadar köyün bir çok sorunun çözüldüğünü, köyün ormanlık alanda olması nedeniyle bazı ağaçlı bölgelerin aşılanmasına yönelik projenin devam ettiğini ifade ederek AK Parti heyetine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.