4 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişilik aile, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi´nde meydana geldi. İbrahim El Rezak (38), Huriye El Rezak (37), Muhammed El Rezak (8) ile Keziban El Rezak (7), mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle sağlık ekiplerini aradı. Adrese gelen sağlık ekibinin kontrolünde 4 kişinin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi. İlk müdahaleleri evde yapılan 4 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-03-12 12:31:31



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