Adıyaman´da PKK operasyonu: 1 gözaltı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü üyelerine yönelik sürdürülen operasyonda, PKK üyesi olduğu belirlenen H.G.'nin adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan H.G., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-03-12 12:32:53



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