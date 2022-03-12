Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya öldü



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, yolun karşına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Bünyamin Çevik (39), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Elçi yönetimindeki 02 BJ 833 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Bünyamin Çevik'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savurulan Çevik, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Çevik, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Çevik'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, otomobil sürücüsü Serdar Elçi ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-03-12 21:35:20



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