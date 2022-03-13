Çelikhan’da marketlerde yağ, fahiş fiyat ve stok denetimi

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Vatandaşların ihtiyaç duyduğu bazı temel gıda ürünlerinde ortaya çıkan stok ve fahiş fiyat artışı konularında Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde denetim yapıldı.

Çelikhan Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşan denetim ekipleri, yerel ve zincir marketlerde yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamaları denetimlerini sıklaştırdı.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken denetimlerin süreceği vurgulandı.

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