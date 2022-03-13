Düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, ocakta bulunan düdüklü tencerenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarındaki ikametinde düdüklü tencerede çorba pişirmeye çalışan Ayşe Demir (24), ocaktaki düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayşe Demir’in yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe Demir, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Demir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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