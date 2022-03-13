Adıyaman'da eğitime 1 gün ara verildi

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, yoğun kar yağışı uyarısı üzerine merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde tatil kararı alındığı belirtilerek şöyle denildi:

"İlimizde meydana gelen kar yağışı dolayısıyla yollarda olası buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak Adıyaman merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitime 14 Mart Pazartesi günü ara verilmiştir." (DHA)

DHA-Eğitim Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-03-13 22:00:25



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