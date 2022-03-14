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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hokey grup müsabakaları sona erdi

İHA

Hokey grup müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Grup müsabakaları sona erdi.
Adıyaman Cumhuriyet Spor Salonunda 11 13 Mart tarihleri arsında yapılan ve 2 gün süren Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Grup Müsabakalarına Adana, Diyarbakır, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Van, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman olmak üzere 10 ilden toplam 19 takım katıldı.
Adıyaman’da ilk kez düzenlenen Hokey Grup Müsabakalarına yaklaşık 350 sporcunun katıldığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, gerçekleştirdikleri her organizasyon ile ilin tanıtımına ve ekonomisine önemli bir katkı sağladıklarını söyledi.
Yüzlerce sporcunun katıldığı müsabakalara ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirten İl Müdürü Fikret Keleş, “Anadolu Yıldızlar Ligi, Spor Genel Müdürlüğü tarafından sporun tabana yayılması suretiyle farklı illerde müsabakaların ve yerel faaliyetler yapılması ile takımların bir üst gruba katılmasına imkân sağlıyor. Böylece yetenekli sporcuların tespit edilmesi ve onların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemini oluşturarak çocukların kişiliklerini sporun eğitici fonksiyonunu kullanarak duygusal ve sosyal yönden yetiştirilmesi ve geliştirilmesine imkân sağlamaktadır. Bu nedenle ilimizde gerçekleştirdiğimiz her faaliyet bizler için önemli ve sporcularımızın geleceği için kıymetlidir.
Gençlerin spora olan ilgilerini artırmak için bütün branşlarda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hokey’in Adıyaman’da yeni bir spor dalı olmasına rağmen Milli Takım Kampına davet edilen sporcuların yetiştiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Ben ilimizde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Grup müsabakalarına katılan ve elde ettikleri başarılardan dolayı madalyalarını alan takımlarımızı ve tüm sporcularımızı kutluyor, başarılar diliyorum” dedi.
Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Grup Müsabakaları sonrasında dereceye giren takım sıralaması ise şöyle:
Kızlar A Grubu 1.Osmaniye 2.Şanlıurfa, Kızlar B Grubu 1.Adana 2. Diyarbakır Erkek A Grubu 1.Osmaniye 2. Van, Erkek B Grubu 1.Adana 2. Malatya
Katılım gösteren illere ve takımlara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri tarafından verildi.
Adıyaman’da gerçekleşen müsabakalarda dereceye giren takımlar Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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