Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 15.38 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa gibi çevre illerde de hissedildi.

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