Adıyaman´da 2 PKK/KCK şüphelisi adliyede

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü üyelerine yönelik sürdürülen operasyonda, PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen H.G. ve M.K., adreslerinde yakalanıp, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan 2 kişi, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-03-14 16:17:12



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