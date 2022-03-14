Başkan Kılınç’tan ameliyat olan gaziye geçmiş olsun ziyareti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 2021 yılında Kuzey Irak'ta yürütülen PençeKaplan Harekatında yaralanan ve ikinci ameliyatını olan Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci ameliyatını olan Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan'ı ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaralı gaziye 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Gerçekleştirdiği ziyarette Gazi Musa Taştan ve ailesiyle bir süre sohbet eden Başkan Kılınç, "Sağlık durumu iyi olan kahraman gazimize Yüce Allah'tan şifalar diliyorum" diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Musa Taştan ve ailesi ise Başkan Kılınç'a yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.