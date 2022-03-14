Adıyaman´da 2 PKK/KCK şüphelisi adliyede (2)

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden M.K. tutuklandı, H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2022-03-14 20:52:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.