Adıyaman´da 2 PKK/KCK şüphelisi adliyede (2)

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Adıyaman'da, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden M.K. tutuklandı, H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-03-14 20:52:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.