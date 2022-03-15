Uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

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Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında B.A., M.D., ve F.Ö., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araca yönelik operasyon düzenlendi. Adıyaman Şanlıurfa Karayolu üzerinde gerçekleştirilen operasyonda şahıslar, polis ekiplerini fark ettikleri sırada kaçmaya başladı. Kaçan şahıslar araçtan 2 paket halinde toplam 630 gram ağırlığındaki uyuşturucuyu yola attı. Yaşanılan kovalamaca sonucunda şahısların içerisinde bulunduğu araç, Urfa Yol Ayrımı Kavşağında durduruldu. Gözaltına alınan 3 şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken uyuşturucu etkisinde araç kullanan M.D., isimli şahsa 9 bin 410 TL para cezası uygulandı. Öte yandan şahsın ehliyetine 5 yıllığına el konulurken araç ise trafikten men edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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