Terör operasyonunda 1 tutuklama

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Adıyaman’da, gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK’ya üye oldukları iddia edilen M.K., H.G., isimli iki şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı. Şahıslar tamamlanan sorgularının ardından Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilmişti. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan H.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.K., isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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