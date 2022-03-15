Binlerce göçmen kuş Gölbaşı’nda konakladı

Göçmen kuşların göç rotasında bulunan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki göller binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor.

Çoğunluğunu turnaların oluşturduğu leylek, kırlangıç gibi onlarca kuş çeşidinden oluşan binlerce göçmen kuş, göçlerine Gölbaşı ilçesinde ara verdi. Her yıl ilkbaharda kuşlar Afrika’dan Avrupa ve Asya’ya doğru göç ediyor.

Göçte önemli bir geçiş noktası olan Türkiye’nin sulak alanlarında kuşlar konaklıyor. Her yıl binlerce kuşun ziyaret ettiği Gölbaşı gölleri de bu kapsamda hareketli günler yaşıyor. Güney’den Kuzey’e yiyecek bulmak ve yaşamak için göç eden kuşların rotasında buluyor.

Yılda iki defa göç eden kuşları gören vatandaşlar, Gölbaşı göllerinin eşsiz manzarası eşliğinde kuşların göçünü ve konaklamasını izliyor.

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