Polisten kaçarken yola uyuşturucu atan 3 şahıs tutuklandı

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, polis ekiplerince durdurulmak istendiği esnada araçtan yola uyuşturucu atan 3 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında B.A., M.D., ve F.Ö., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araca yönelik operasyon düzenlenmiş araç, Adıyaman Şanlıurfa Karayolu üzerinde durdurulmak istenmişti. Polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan şahıslar araçtan 2 paket halinde toplam 60 gram ağırlığındaki uyuşturucuyu yola atmış ve şahıslar bir süre sonra kovalamaca sonucu yakalanmıştı. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen B.A., M.D., ve F.Ö., burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.