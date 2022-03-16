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Adıyaman'da sobadan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı

DHA

Adıyaman'da sobadan zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da yalnız yaşayan Erkan Yakıcı (44), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan Yakıcı'dan haber alamayan komşuları, şüphe üzerine durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, girdikleri evde hareketsiz yatan Erkan Yakıcı'yı görünce sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yakıcı'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yakıcı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Tedaviye alınan Yakıcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2022-03-16 01:09:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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