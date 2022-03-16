Şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası

Vatan toprakları uğruna şehadete erişen şehitlerin kıymetli aileleri ile bu uğurda yaralanan gazilere cumhurbaşkanlığı makamı tarafından tevcih edilen devlet övünç madalyası ve beratı düzenlenen törenle takdim edildi.

81 İl ile birlikte eş zamanlı olarak Adıyaman’da da gerçekleşen Devlet övünç madalyası ve beratı töreninde Vali Mahmut Çuhadar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile gönderilen devlet övünç madalyası ve beraatlarını, Şehit Polis Memuru Taha Uluçay’ın ailesine, Şehit Güvenlik Korucusu Yusuf Sönmez’in ailesine ve Malul Gazi Polis Memuru Yusuf Tepe’ye takdim etti.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi katıldı.

Şehit ailelerine takdim edilen devlet övünç madalyası töreni sonrası açıklamalarda bulunan Vali Mahmut Çuhadar, “Bugün cumhurbaşkanımızın tevcihi ile şehadet şerbetini içmiş yiğitlerimizin ailelerine ve gazimize devlet ve millet nazarında kahramanlıklarının nişanesi olan devlet övünç madalyalarını takdim ettik. Bu topraklar üzerinde yüz yıllardır hür bir şekilde yaşamamızı şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarına borçluyuz.

Bugün bayrağımız semalarda özgürce dalgalanıyorsa, bu ülkenin insanı onuruyla, şerefiyle, hayatını sürdürüyorsa şüphesiz bunda en büyük pay şehit ve gazilerimizindir. Ne yaparsak yapalım göğüslerini vatan, millet, bayrak ve ezan için siper etmiş evlatlarımıza olan minnet borcumuzu tam manasıyla ödeyemeyiz. Devletimizin bütün kapıları ve telefonlarımız şehit ailelerimize ve gazilerimize sonuna kadar açıktır.

Bu vesileyle hak katında büyük bir onura erişen şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, şehitlerimizin geride kalan ailelerine, çocuklarına ve tüm sevdiklerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür, gazilerimize de sağlık ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.

Tören sonrası Vali Mahmut Çuhadar, şehit aileleriyle makamında sohbet ederek şehitlerin çocuklarını kucaklayıp oyuncak hediye etti.

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