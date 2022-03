18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıl dönümü nedeniyle şehit aileleri yalnız bırakılmıyor.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Jandarma Teğmen Özlem Fulya Özdemir, Uzman Jandarma Ahmet Güneş ile birlikte vatanı ve istiklali için canını ve kanını feda etmekten çekinmeyen ve bu uğurda can veren kahraman şehitlerin kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret etti.

İlk olarak Yeni Mahallede ikamet eden Şehit Denizci Er Ali Arğun’un ailesini ziyaret eden İl Müdürü Fikret Keleş daha sonra Mimar Sinan Mahallesindeki Şehit Piyade Er Cevdet Han’ın ailelisini ziyaret ederek 18 Mart Şehitleri Anma Gününü kutlayıp, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad etti.

Ülkemizin asla unutulmayacak kahramanları olan şehitlerin her zaman gurur kaynağımız olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Şehit ailelerimizin bu anlamlı günde hatırlarını sormak, varsa ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek çözüme kavuşturmak üzere gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde çok duygulu anlar yaşadık. Kutsal vatan toprakları uğruna canını ve kanını hiç düşünmeden feda ederek şehitlik ve gazilik mertebesine ulaşmış geçmişlerimizin anısına dualar edip onları hatırlamak gelecek nesillerin de unutmaması için bu özel günlerimizin kıymetini bilmeliyiz.

Çanakkale’den ve İstiklal Savaşından günümüze kadar nice şehitlerimizin ve gazilerimizin anısına hürmeten bu topraklar bizlere vatan olmuştur. Bugün Anadolu’da tüten her evde bir Çanakkale şehidinin aziz hatırası vardır. Sınırların kanla çizildiği bu coğrafyadaki her aile bir Çanakkale yetimidir. Bu hal, nesilden nesile intikal eden bir şeref madalyasıdır. Bugün bu topraklar üzerinde huzur içerisinde ve özgürce hayatımızı sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Sizleri kendi ailelerimiz, yakınlarımız olarak görüyoruz. Sizlerin sağlık ve huzur içerisinde olmanız en büyük temennimiz. Devletimizin bütün kurumları ve yöneticileri şehit ailelerimiz ve gazilerimizin yanındadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Evlatlarını bu vatan uğruna şehit veren aileler ise hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

