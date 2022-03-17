Başkan Uslu’nun 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uslu, yayımladığı mesajında, aziz milletin Çanakkale’de vatan uğruna canı pahasına verdiği mücadele ile istiklal ve istikbalin ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. Başkan Uslu, “18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, birlik, beraberlik içerisinde omuz omuza vererek yazılmış bir destandır. Topyekun saldıran düşmana karşı yürekteki imanla şahadete koşan şanlı ecdadımız, bağımsızlık mücadelesi ile tüm ülkeler için sembol olmuştur. Kahraman Mehmetçiğimizin vermiş olduğu mücadele düşmanı bile kendisine hayran bırakmıştır. Büyük bir azim ve kararlılıkla kazanılan zafer, Çanakkale’yi geçilmez kılarken, savaş koşullarında dahi düşman askerine gösterilen merhamet dünya tarihine geçmiştir. Bugün ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşıyor ve yarınlarımıza umutla bakıyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu şuur ve anlayışla en büyük gücümüz olan kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli, birbirimize sahip çıkmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 107. yıl dönümünde mukaddes vatanımızı bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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