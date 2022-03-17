Rektör Turgut’tan Berat Kandili mesajı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İslam aleminin Berat Kandilini kutlayarak mesaj yayımladı.

Rektör Mehmet Turgut mesajında, kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlar yüklü, mübarek Ramazan ayının bir müjdecisi olan Berat Gecesi, insana kulluk bilinci ile suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı ve Yüce Allah'ın sonsuz rahmet ve merhametine sığınmayı müjdelediğini söyledi.

Rektör Turgut, “Bu gece Rabbimize, kendimize ve bütün insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatır, bu görevlerimizi ihmal edip etmediğimizi sorgulayıp hata ve günahlarımızdan tövbe ederek uzaklaşma imkanı sağlar. Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu, Rabbimizin affediciliğine ve bağışlayıcılığına sığınmayı öğrettiği gibi, kendimize, ailemize, milletimize ve tüm kainata karşı affedici ve yapıcı olmayı öğretir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlıkları bitirme, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Bu anlamda manevi feyziyle gönüllerimizi aydınlatan nadir gecelerden biri olan Berat Kandilinin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, tüm vatandaşlarımızın kandilini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.