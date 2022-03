İl protokolü şehit aileleriyle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 107. yıldönümü dolayısıyla vatan uğruna can veren kahraman şehitlerin kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Şehit ailelerini ziyaret sırasında Vali Mahmut Çuhadar’a Belediye Başkan Vekili Ramazan Oruç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi eşlik etti. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıldönümü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar başkanlığındaki il protokolü, ilk olarak 2007 yılında Bingöl’de vatani görevini ifa ederken bölücü terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada şehit olan Piyade Onbaşı Ramazan Özen’in ailesini ziyaret etti. Heyet daha sonra 1996 tarihinde Adıyaman Merkez Yavuz Selim Mahallesindeki Polis Lojmanlarında görevli iken, silahlı saldırı sonucu şehit olan Gece Bekçisi Mehmet Ağır’ın ailesini ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, 1994 yılında Adıyaman merkeze bağlı Çokpınar köyünde güvenlik korucusu olarak görev yaparken bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Güvenlik Korucusu Hüseyin Ariş’in ailesini ziyaret etti. Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaretlerde şehit ailelerine yakın ilgi gösteren Vali Mahmut Çuhadar, şehitlerin eşleri ve annelerine çiçek takdim etti. Şehitlerin akrabaları olan çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Çuhadar, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Çanakkale Zaferinin 107. yıldönümü dolayısıyla kahraman şehitlerin kıymetli ailelerini ziyaret ettiklerini ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, “Şehitlerimiz milletimizin kahramanları, bizim en kıymetli değerlerimizdir. Onların anneleri, babaları, eşleri, çocukları bizim emanetlerimizdir. Şehitlerimizin hakları nasıl ödenmez ise sizlerin de hakları aynı şekilde ödenmez. Eşini, oğlunu, abisini ya da babasını bu topraklar uğruna şehit vermiş tüm şehit yakınlarımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Toprağı kutsal yapan, canını seve seve ortaya koyup, bizi bugün başı dik, alnı açık bir şekilde yaşatan o şehitlerimizin mübarek kanlarıdır.

Bugün bu topraklar üzerinde huzur içerisinde ve özgürce hayatımızı sürdürüyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Devlet olarak kapımızda gönlümüzde şehit ailelerimize her zaman açıktır. Bu vesile ile vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diye konuştu.

Şehit aileleri ise, ziyaretten duyduklarını memnuniyeti ifade ederek, Vali Mahmut Çuhadar’a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

