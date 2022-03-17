Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi´nde meydana geldi. Kent merkezine gitmekte olan Vedat Atar (44) yönetimindeki 34 BIZ 015 plakalı otomobil ile Ümran Varol'un (25) kullandığı 44 BV 217 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Şevval Bilgin (11) Mehmet Bilgin (49) ve Nuriye Bilgin (48) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-03-17 19:15:18



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