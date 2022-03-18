Terör zanlısı adliyeye sevk edildi

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Adıyaman’da PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK/KCK) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Z.A. adlı şahıs geçtiğimiz gülerde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ki ifadesinin ardından Z.A. isimli zanlı Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

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