Besni'de çatı yangını paniğe neden oldu

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde bulunan 7 Katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi'nde bulunan Özmenler Apartmanının çatı katında ilk belirlemelere göre öğrenilemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yedi katlı binanın çatı katında meydana gelen yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangın binaya sıçramadan söndürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.