Adıyaman'da evde sahte içki üretimine tutuklama

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, evinde sahte içki üretimi yaptığı belirlenip, gözaltına alınan İ.K. (62), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve tüketiminin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekiplerin yaptığı araştırmada İ.K.'nin, evinde sahte içki üreterek, sattığı belirlendi. Savcılık kararıyla düzenlenen operasyonla İ.K., gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2022-03-20 10:57:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.