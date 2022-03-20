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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da iş yerine av tüfeği ile saldırı

İHA

Adıyaman’da iş yerine av tüfeği ile saldırı

Adıyaman’da bir iş yerine kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından av tüfeğiyle saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi'nde R.B'ye ait iş yerine kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs ya da şahıslar tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar iş yerinin camlarına isabet ederken, olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahıslar hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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